Puca tikva! Teodora i Bebica pene i divljaju jedno na drugo, veza pred raskidom: Nemoj da mi se kriviš majmučino jedna bolesna (VIDEO)

Haos!

Nenad Macanović Bebica i Teodora Delić ležali su na kauču, te su tako ušli u žestok sukob.

- Evo ja ti kažem još jednom mi spomeni tu priču, ti i ja smo gotovi - rekla je Teodora.

- Evo odmah smo završili, hajde idi, skloni se, nemoj mi te ucene - rekao je Bebica.

- Nemoj da mi se kriviš majmučino jedna bolesna! Ja ne vidim temu osim toga što si ti sada pokrenuo - rekla je Teodora.

- Da, napravila si temu, svađala si se sa mnom bez razloga - rekao je Bebica.

- Ti si napravio temu, ponašaj se normalno! Ne ponašaš se normalno...Na koga se ti dereš?! - rekla je Teodora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić