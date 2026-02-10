On je veći muškarac od većine! Uroš Stanić dobio dve ljubavne ponude od njih, svi ostali u šoku! (VIDEO)

Izabrao je nju.

Sledeći muškarac u Beloj kući koji je biran od strane žena je Uroš Stanić. On je dobio čak dve ponude.

- Ivana Stajl i Sandra Todić - rekao je Darko.

- Uroš je ovde veći muškarac od većine, može da bude muškarčina, lep je kao lutka, malo sam se zbunila, možda sam se i zaljubila stvarno - navela je Sandra.

- Njega sam izabrala radi fore, jer mene ljubavni odnosi ne interesuju, tako da možeš slobodno izabrati devojku - rekla je Ivana.

- Biram Sandru, moju drugaricu naravno - rekao je Uroš.

Autor: R.L.