Dača UHVAĆEN U LAŽI! Janjuš i Maja se ujedinili i rastavili Virijevića na proste činioce! (VIDEO)

Niko neće proći gde Maša i Meda stanu.
Sledeće pitanje na Igri istine postavio je Nenad Macanović Bebica i to Anđelu Rankovića.
- Anđelo prokomentariši ovo što se desilo između mene i Teodore - pitao je Bebica.
- Ne vraćamo se na ono što je Teodora uradila, ali mislim da je vaš najveći problem što ne možete da se iskulirate. Tih deset posto što je loše u vašoj vezi baca ljagu na sve ostalo. Ja ne bih želeo da se razdvojite, treba da date zadnji atom snage i da nađete rešenje. Ja imam pitanje za Daču, o čemu ste ti i Mina malopre pričali kod rol vrata iza kamere - pitao je Anđelo.
- Ništa specijalno, prolazili smo, šetali smo. Ništa specijalno, mogu da kažem šta smo komentarisali, ovu situaciju za Noru, druženje Maje i Aneli - rekao je Dača.
- Meni to ne pije vodu, to nije istina - rekla je Maja.
- Nisu pričali o tome, ne radi se o Asminu, Nori - rekao je Anđelo.
- Vidi se da Dača ne govori istinu, jer znamo kako on govori tečno kad priča istinu - rekao je Janjuš.
Autor: R.L.