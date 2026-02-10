NISI KOD BRANKA KOCKICE! Nova učesnica Ivana Stajl odbila da navede TRI NAJVEĆA OLOŠA, oni je urnisali! (VIDEO)

Ovako neće izaći na kraj s njim.

Janjuš je pitao novu učesnicu Ivanu Stajl da navede tri najveća ološa u Beloj kući, a ona je to odbila.

- Svako ko ispadne ljiga mi je jadan, ovo je dno dna, teme su dno, sve jedno te isto se vrti 20 puta dnevno. Nemojte da se ljutite. Kad sam došla ovde ja sam se razočarala da mi samo ovakve teme pričamo - rekla je ona.

- Nisi kod Branka Kockice - rekao je Mića.

- Ne želim to da kažem, ne mogu tek tako. Reći ću kad budem znala za par dana - rekla je ona.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.