AKTUELNO

Zadruga

NISI KOD BRANKA KOCKICE! Nova učesnica Ivana Stajl odbila da navede TRI NAJVEĆA OLOŠA, oni je urnisali! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovako neće izaći na kraj s njim.

Janjuš je pitao novu učesnicu Ivanu Stajl da navede tri najveća ološa u Beloj kući, a ona je to odbila.

Foto: TV Pink Printscreen

- Svako ko ispadne ljiga mi je jadan, ovo je dno dna, teme su dno, sve jedno te isto se vrti 20 puta dnevno. Nemojte da se ljutite. Kad sam došla ovde ja sam se razočarala da mi samo ovakve teme pričamo - rekla je ona.

- Nisi kod Branka Kockice - rekao je Mića.

- Ne želim to da kažem, ne mogu tek tako. Reći ću kad budem znala za par dana - rekla je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Ivana Stajl je nova takmičarka Elite 9! (VIDEO)

Zadruga

Pobesneo kao ris: Terza se puši zbog Sofije, ona ga voza kao na ringišpilu! (VIDEO)

Domaći

Kada progovorim, to je kraj: Zorica priznala da drži Milenu u šaci, narednih meseci sledi karambol! (VIDEO)

Zadruga

Odala sam da je slala p*čku pred oltarom: Mina Vrbaški i Miljana donele šok odluku, u sve umešana Anita! (VIDEO)

Zadruga

Kad Bora Santana progovori neće biti dobro: Priznao da ima takmičarki s kojima je vodio ljubav, nastao muk! (VIDEO)

Zadruga

Totalno zahladneli odnosi: Luka i Aneli se nisu ni pogledali, sve sluti na kraj! (VIDEO)