Zamisli ovu alkoholičarku kući da odvedem? Terza razvezao jezik i Sofiju uništio prozivkama, ona jeca! (VIDEO)

Sama ga je čačkala!

Borislav Terzić Terza priznao je da nikad ne bi devojku poput Sofije Janićijević koja se toliko alkoholiše odveo kod svog oca kući, te je nastavio da je ponižava zbog čega je ona završila u suzama.

- Mene je povredilo što ja pričam o Konstantinu i Tjari, a njega boli k*rac za to - rekla je Sofija.

- Pa boli me k*rac, zamisli ovu alkoholičarku da dovedem kući - rekao je Terza.

- Tvoja mama bi bre slavila - rekla je Sofija.

- Zamisli da je odvedem kod tate, boli me k*rac. Ja imam svoju ćerku i ostvaren sam, ne moram da budem s nekim - rekao je Terza.

- Ja nisam - rekla je Sofija.

- Otac bi joj rekao isto što i ja - rekao je Terza.

- J*bao bi ti mater - rekla je Sofija.

- J*bao bi mi mater? Znaš kad ću da budem s tobom nikad. Imam milion žena na ovom svetu, boli me k*rac. Zamisli preko čega sam ja prešao zbog nje, a ona da mi spominje Teodoru - rekao je Terza.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić