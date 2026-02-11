AKTUELNO

Zadruga

Zamisli ovu alkoholičarku kući da odvedem? Terza razvezao jezik i Sofiju uništio prozivkama, ona jeca! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sama ga je čačkala!

Borislav Terzić Terza priznao je da nikad ne bi devojku poput Sofije Janićijević koja se toliko alkoholiše odveo kod svog oca kući, te je nastavio da je ponižava zbog čega je ona završila u suzama.

- Mene je povredilo što ja pričam o Konstantinu i Tjari, a njega boli k*rac za to - rekla je Sofija.

pročitajte još

Ponižavajuće: Luka se kod Filipa raspituje kakva je Anita (VIDEO)

- Pa boli me k*rac, zamisli ovu alkoholičarku da dovedem kući - rekao je Terza.

- Tvoja mama bi bre slavila - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zamisli da je odvedem kod tate, boli me k*rac. Ja imam svoju ćerku i ostvaren sam, ne moram da budem s nekim - rekao je Terza.

- Ja nisam - rekla je Sofija.

pročitajte još

Imam dete i boli me k*rac da budem s tobom: Terza dao Sofiji šut-kartu, ona završila u suzama! (VIDEO)

- Otac bi joj rekao isto što i ja - rekao je Terza.

- J*bao bi ti mater - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- J*bao bi mi mater? Znaš kad ću da budem s tobom nikad. Imam milion žena na ovom svetu, boli me k*rac. Zamisli preko čega sam ja prešao zbog nje, a ona da mi spominje Teodoru - rekao je Terza.

pročitajte još

Voleo sam te mnogo: Janjušu sve više popuštaju kočnice, on i Aneli na korak do pomirenja! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Zamisli kakva bi nam svadba bila: Terza hvali Sofiju kao lud, ona mu dala do znanja da će morati da je čeka! (VIDEO)

Zadruga

AFERA ŠTIKLA! Luka izvukao sandale iz garderobera, pa obrukao ovu učesnicu PRED PUNIM STOLOM! (VIDEO)

Zadruga

Razvezao jezik: Bebica brutalnim prozivkama urnisao Alibabu, pa sačuvao Aneli! (VIDEO)

Domaći

Dečko se izgubio i ima neki poremećaj: Aneli razvezala jezik i brutalnim prozivkama totalno unakazila Luku! (VIDEO)

Zadruga

Dala je oružje da je rešetaju: Terza razvezao jezik i brutalno urnisao Milenu Kačavendu zbog poniženja! (VIDEO)

Domaći

Rat do istrebljenja: Anđela brutalnim argumentima uništila Sofiju Janićijević, Terza se poput devojčice umešao u sukob i počeo da brani bivšu! (VIDEO)