SMRADU SMRDLJIVI, OPERI NOGE: Matora i Bora nastavljaju da se čašćavaju žestokim uvredama, netrpeljivost rapidno raste! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok i neverica!

Jovana Tomić Matora i Bora Santana nastavile su svoj žestok verbalni okrašj, te je došlo do teških reči.

Foto: TV Pink Printscreen

- Imaš četrdeset godina, a devojka ti govoti da smrdiš i ponižava te - kazala je Matora.

- Ja smrdim? - upitao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- To govori tvoja devojka. Smradino jedna, pi*ko jedna, je*em ti mater, đavole jedan - kazala je Matora.

- Đavo ti je*o mater - kazala je Bora.

- Praviš žrtvu od sebe. Beži sa tim odvratnim stopalima, nemoj da nas zaraziš. Pomeri se od mene, klošaru jedan, nemoj da mi smrdiš ovde pored mene. Smradu smrdljivi, operi noge - kazala je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

