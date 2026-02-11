SMRADU SMRDLJIVI, OPERI NOGE: Matora i Bora nastavljaju da se čašćavaju žestokim uvredama, netrpeljivost rapidno raste! (VIDEO)

Šok i neverica!
Jovana Tomić Matora i Bora Santana nastavile su svoj žestok verbalni okrašj, te je došlo do teških reči.
- Imaš četrdeset godina, a devojka ti govoti da smrdiš i ponižava te - kazala je Matora.
- Ja smrdim? - upitao je Bora.
- To govori tvoja devojka. Smradino jedna, pi*ko jedna, je*em ti mater, đavole jedan - kazala je Matora.
- Đavo ti je*o mater - kazala je Bora.
- Praviš žrtvu od sebe. Beži sa tim odvratnim stopalima, nemoj da nas zaraziš. Pomeri se od mene, klošaru jedan, nemoj da mi smrdiš ovde pored mene. Smradu smrdljivi, operi noge - kazala je Matora.
Autor: S.Z.