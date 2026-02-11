MRTVA TRKA! Potpuna neizvesnost u današnjem takmičenju! Učesnici Elite daju svoj maksimum kako bi se dokopali pobede! (VIDEO)

Još malo je ostalo do kraja današnjeg takmičenja!
Naredni koji su bili na redu da gađaju bačon sa brojevima bili su Nerio Ružanji i Hana Duvnjak.
Nerio i Hana su ijednačili sa Sofijom Janićijević i Terzom na 40 bodova, a potom su Mina Vrbaški i Viktor Gagić prešli u blago vođstvo sa 45 bodova.
Dača i Rada uspeli su da se primaknu Viktoru i Mini, te su i oni došlo do 45 bodova.
Uroš Stanić je na iznenađenje mnogih uspeo da se približi svima njima, svojim preciznim ciljanjem.
Autor: S.Z.