MRTVA TRKA! Potpuna neizvesnost u današnjem takmičenju! Učesnici Elite daju svoj maksimum kako bi se dokopali pobede! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Još malo je ostalo do kraja današnjeg takmičenja!

Naredni koji su bili na redu da gađaju bačon sa brojevima bili su Nerio Ružanji i Hana Duvnjak.

Foto: TV Pink Printscreen

Nerio i Hana su ijednačili sa Sofijom Janićijević i Terzom na 40 bodova, a potom su Mina Vrbaški i Viktor Gagić prešli u blago vođstvo sa 45 bodova.

Dača i Rada uspeli su da se primaknu Viktoru i Mini, te su i oni došlo do 45 bodova.

Uroš Stanić je na iznenađenje mnogih uspeo da se približi svima njima, svojim preciznim ciljanjem.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte klikom OVDE.  

Autor: S.Z.

