Stigao i odgovor iz Koteža: Bukti rat PRIJA! Bebičina mama uzvratila udarac Slavici Delić, žestoko udarila na njeno vaspitanje!

Iako je od ranije poznato da majka Teodore Delić nema lepo mišljenje o svom zetu Nenadu Macanoviću Bebici, čini se da nikad nije bila gruba kao sada i da ga nikada nije toliko vređala.

Obzirom da smo je mi kontaktirali danas u toku dana i da ona nije mogla da se odluči koji će pre ružni epitet da upotrebi za svog zeta Nenada Macanovića Bebicu, nas je zanimao i odgovor Bebičine porodice na strašne prozivke Slavice Delić.

- Ona njega štiti i nju je sramota od celog sveta i cele nacije da nju neko može da štipa, mlati, čupa i davi. On joj to sve radi ispod pokrivača, Filipovi i Teodori fanovi mi šalju. U trenutcima mi deluje da će da je udari u nos, ne znam kako ćemo njen otac i ja izdržati još pet meseci. Nju je sramota i pokriva ga da ja ne bih čula, a njega sam prijavila već dva puta u policiji. Jedva čekam da se on vrati svojim ćerkama i da moju ćerku ostavi za VEK I VEKOVA. Ostaviće ga Teodora sigurno jer nije još svesna šta preživljava od gada, klošara, zla na dve noge, ljigavca... Nije svesna šta je snašlo i kada bude došla u realan svet, znaće šta joj se sve događa. On je jedan manijak, psihički oboleo čovek koji mi maltretira dete i ja na poslu pokušavam da skrenem misli od tih dešavanja - rekla je Slavica.

Naime, mi smo odmah kontaktirali Slavicu Macanović, majku Nenada Macanovića Bebice koja je ovog puta bila uzdržana sa komentarima, ali ipak na fin način raspalila paljbu po svojoj priji Slavici Delić.

- To je do nje same, nije do mene. Čovek sam o sebi priča, ne trebam ja da pričam ni o kome - bila je kratka i jasna Slavica.

Pitali smo je i za komentar na odnos Bebice i Teodore koji je u poslednjim danima jako turbulentan, ali ona nije želela preterano da komentariše:

- Ne želim stvarno njih da komentarišem, sve što imam ću im reći oči u oči kada izađu - dodala je Slavica.

Autor: N.Panić