Car joj je letos dao instrukcije protiv Maje! Taki Marinković udario na Boginju: Muškarača prava, liči na trandžu!

Rano jutros došlo je do okršaja između Maje Marinković i Tanje Stijelje Boginje, a u Beloj kući uveliko se šuška šta je glavni uzrok sukoba, koji je sada prokomentarisao Majin otac Taki.

Taki za Pink.rs kaže da su Boginjine provokacije na račun Maje maslo njenog bivšeg Filipa Cara.

Tresu se zidovi radija: Anđelo i Maja upali u radio i izvređali Boginju zbog laži, ona odmah počela da glumi žrtvu! (VIDEO)

- Meni je žao što je došlo do fizičkog kontakta, to ne podržavam, ali pre mesec dana je na RED TV gostovala Boginjina drugarica koja nju zastupa. Ona je izjavila da se čula u više navrata sa onim nasilnikom iz Crikvenice, Filipom Carem, da joj je on ukazao gde treba da gađa Maju, da ide na provokacije, da je diskvalifikuje, dao joj je instrukcije. To namerno radi da bi bila bitna u rijalitiju, ovako nema nikakvu priču - objašnjava Taki i dodaje:

- Boginja je iskompleksirana zbog Maje. Muškarača prava, više liči na trandžu nego na ženu, nema ni grama ženstvenosti u njoj - poručio je Taki.

Prokomentarisao je i to što su Sofija Janićijević i Anita Stanojlović sinoć smislile tajni zadatak, te su sakrile Majine igračke, što je u njoj probudilo revolt.

- To drugarice ne rade, to je pakost i ljubomora. To su uradile da bi izazvale neki Majin incident i da joj izbiju novac iz džepa - rekao je Taki.

Nikada je nećemo primiti u kuću! Terzina majka zgrožena Sofijom, razvezala jezik kao nikad pre: Sve se zna, niko nije lud!

