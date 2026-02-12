Sa fitnes instruktorkom nema šale: Dok takmičari spavaju, Teodora upregla Bebicu da radi trbušnjake! (VIDEO)

Nema zezanja!

Teodora Delić ozbiljno je upregla svog dečka Nenada Macanovića Bebicu da radi vežbe u poslednje vreme, čime on nije toliko oduševljen reklo bi se po njegovom izrazu lica kada se spomene trening, ali ipak poštuje svoju devojku.

Teodora je donela odluku da napravi pravu zver od svog dečka, te ga je jutros naterala da odmah trenira i da iskoristi priliku dok drugi takmičari spavaju. Da li će Bebica u ovoj sezoni doživeti najveću moguću transformaciju za sve ove godine, ostaje da pratimo.

Autor: N.Panić