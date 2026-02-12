AKTUELNO

Zadruga

Sa fitnes instruktorkom nema šale: Dok takmičari spavaju, Teodora upregla Bebicu da radi trbušnjake! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nema zezanja!

Teodora Delić ozbiljno je upregla svog dečka Nenada Macanovića Bebicu da radi vežbe u poslednje vreme, čime on nije toliko oduševljen reklo bi se po njegovom izrazu lica kada se spomene trening, ali ipak poštuje svoju devojku.

Foto: TV Pink Printscreen

Teodora je donela odluku da napravi pravu zver od svog dečka, te ga je jutros naterala da odmah trenira i da iskoristi priliku dok drugi takmičari spavaju. Da li će Bebica u ovoj sezoni doživeti najveću moguću transformaciju za sve ove godine, ostaje da pratimo.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.Panić

