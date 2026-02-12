AKTUELNO

Zadruga

Nemoj da se slade dušmani: Dača digao Maju iz mrtvih, ona totalno van sebe! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne može da dođe sebi!

Dača Virijević došao je do Maje Marinković kako bi pokušao da je podigne pošto je sve vreme spavala, ali je ona bila totalno van sebe i u depresiji.

pročitajte još

Uroš današnji datum kao drugi rođendan: Doleteo nikad srećniji do Bore da mu saopšti da je ostavljen, pa mu ponudio da ga uteši! (VIDEO)

- Kreće novi dan, hoću da se središ i doteraš, lep je dan napolju. Nedelja je ljubavi, a to što nisi u ljubavi ne znači da nisi voljena - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Hoćemo da pušimo? - upitala je Maja.

- Ajde bubica, da se središ i našminkaš odmah - rekao je Dača.

pročitajte još

Dača razvezao jezik: Jedva dočekao da izogovara Terzu i Sofiju zbog brutalne svađe! (VIDEO)

- Šta ti mene budiš? - upitala je Maja.

- Je l' treba da se slade dušmani? Ajde ustaj - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Ko se sa mnom kači, nek očekuje karambol: Maja razvezala jezik i urnisala Boginju zbog provokacija, obećala joj da se neće dobro provesti! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Sve me to boli: Peji osvanulo crno jutro, probudio se totalno van sebe, više ne vidi nijednu svetlu tačku! (VIDEO)

Zadruga

IZGUBILA SI SE! Dača pokušao da osvesti Teodoru, ona ne može da se sabere zbog Filipa! (VIDEO)

Domaći

SRAMOTA ME JE! Nakon što je palo pomirenje Terze i Sofije, oglasila se njena majka! Brankica Janićijević van sebe od ogorčenosti: Bože mili, kao da ni

Zadruga

'NEMOJ TI MENI DA PRIČAŠ ŠTA ĆU DA RADIM!' Teodora ne može da dođe sebi nakon rasprave Bebice i Miljanom, pa dobila SALVU UVREDA! (VIDEO)

Zadruga

'NE MOGU VIŠE DA IZDRŽIM' Aneli na ivici nervnog sloma, otkrila da se plaši kako će je njena porodica dočekati kod kuće! Slađa joj pružila rame za pla

Zadruga

'STRES ME STIGAO TEK KAD SAM IZAŠAO IZ KREVETA!' Bebica uznemiren nakon HAOSA s Miljanom, cimeri ga podržali: Izašao si kao POBEDNIK iz cele ove situa