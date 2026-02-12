Nemoj da se slade dušmani: Dača digao Maju iz mrtvih, ona totalno van sebe! (VIDEO)

Ne može da dođe sebi!

Dača Virijević došao je do Maje Marinković kako bi pokušao da je podigne pošto je sve vreme spavala, ali je ona bila totalno van sebe i u depresiji.

- Kreće novi dan, hoću da se središ i doteraš, lep je dan napolju. Nedelja je ljubavi, a to što nisi u ljubavi ne znači da nisi voljena - rekao je Dača.

- Hoćemo da pušimo? - upitala je Maja.

- Ajde bubica, da se središ i našminkaš odmah - rekao je Dača.

- Šta ti mene budiš? - upitala je Maja.

- Je l' treba da se slade dušmani? Ajde ustaj - rekla je Maja.

Autor: N.Panić