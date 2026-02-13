Iskoristio priliku! Miki dojurio do Janjuša, pa mu se tom prilikom opravdao zbog Kačavende (VIDEO)

Šok!
Miki Dudić prošetao je imanjem sa Markom Janjuševićem Janjušem, te je tako iskoristio priliku da se opravda za odnos sa Milenom Kačavende.
- Teorije zavere, čuj kao šaltamo je, pa niko je nije je*ao, pa da sada kao nešto radimo - rekao je Miki.
- Kaže da se ograđujemo, pa ne ženo, ti si s tri muškarca bila bliska - rekao je Janjuš.
- Ne bi u rijalitiju nikako, nemam želudac da objašnjavam nikome, drugo, nije ona klinka da budem s njom, pa se sutra predomislim - rekao je Miki.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: Nikola Žugić