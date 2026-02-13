AKTUELNO

Zadruga

Iskoristio priliku! Miki dojurio do Janjuša, pa mu se tom prilikom opravdao zbog Kačavende (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Miki Dudić prošetao je imanjem sa Markom Janjuševićem Janjušem, te je tako iskoristio priliku da se opravda za odnos sa Milenom Kačavende.

Foto: TV Pink Printscreen

- Teorije zavere, čuj kao šaltamo je, pa niko je nije je*ao, pa da sada kao nešto radimo - rekao je Miki.

- Kaže da se ograđujemo, pa ne ženo, ti si s tri muškarca bila bliska - rekao je Janjuš.

- Ne bi u rijalitiju nikako, nemam želudac da objašnjavam nikome, drugo, nije ona klinka da budem s njom, pa se sutra predomislim - rekao je Miki.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

O NJIHOVOM RAZGOVORU SVI BRUJE! Mreže se usijale zbog Kačavende i Janjuša, ona mu otkrila sve ŠOK detalje Anelinog ponašanja! (VIDEO)

Domaći

Vreli snimci, Vojažev menadžer, Đukić: Miki se ne zaustavlja! Brutalno oblatio Enu Čolić zbog prošlosti, pa zakukao jer Peja nije bivšoj napravio dete

Zadruga

Problem u najavi?! Matora ljubomorisala u krevetu Dragani zbog Janjuša (VIDEO)

Zadruga

NAMERAVALA SAM... Aneli se OZARILA nakon što je gledala Janjuša, pa mu uputila OVE reči! (VIDEO)

Zadruga

NE ZAUSTAVLJA SE! Korda iskoristio priliku dok svi spavaju, prišao Ani i uradio OVO (VIDEO)

Zadruga

POMIRENJE NA POMOLU?! Terza iskoristio priliku da se obrati Mini, njen osmeh rekao više od hiljadu reči! (VIDEO)