SVI ODMAH NA PINK! Počinje proslava rođendana Asmina Durdžića, OVO SE NE PROPUŠTA!

Biće zanimljivo.

Novo pismo stiglo je na adresu Bele kuće, a ovoga puta ono je bilo specijalno upućeno Asminu Durdžiću.

- Dragi Asmine, Veliki šef ti čestita rođendan, želimo ti zdravlje, sreću, ljubavi i naravno što više dana provedenih u Eliti. Proslava će biti organizovana u kući Odabranih, pa odmah možete krenuti tamo - pisalo je u pismu.

- Hvala svima, svi ste dobrodošli, sem onih sa kojima nisam dobar - rekao je Asmin.

Učesnici su se odmah uputili ka Dubiozi, što možete pogledati u nastavku.

Autor: R.L.