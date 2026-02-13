AKTUELNO

Zadruga

Trk na Pink: Upravo počinje emisija Pitanja novinara, predstavnici sedme sile nikad naoštreniji

Ovo se ne propušta!

Kako ste već i navikli, i ovog petka u "Eliti", najgledanijem rijaliti programu na ovim prostorima, održava se emisija "Pitanja novinara". U ovoj emisiji se saznaju mnoge stvari koje inače možda ne bi izašle na videlo, a nema sumnje da će tako biti i večeras.

Ana Radulović, Darko Tanasijević i Jovan Ilić zauzeli su svoje pozicije i spremni su da se druže sa učesnicima ove večeri, koji su se okupili za crnim stolom, ali i da postave mnoga pitanja koja interesuju javnost.

