Dačin jezik definitivno neumoran: Olajava Aneli na sve strane, Alibaba pomno sluša savete! (VIDEO)

Slučajnost?

Dača Virijević ušuškao se na garnituru nakon emisije i žestoke noći, te je kao i svakog puta olajavao Aneli Ahmić i tražio joj zamerke u izlaganju dok je Asmin Durdžić pomno pratio njegove savete.

- Zamisli ti da on kaže: ''Bojane, ja ću ti pomoći sve što treba''. Mića je sabotirao sve, video je da si krenuo da je us*ravaš, ali ne može ona koja je loša da priča da si ti loš - rekao je Dača.

- Ja sam rekao da imam svoje greške - rekao je Alibaba.

- Pazi sekunde su falile da ona izađe iz emisije i glumi žrtvu, ali si ti okrenuo igricu. Mića više nije imao izbora. Zamisli ti da ona priča o intimi svoje ćerke - rekao je Dača.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić