NE PRIVLAČI ME VIŠE, POLUPANA JE! Bora rešio da za sva vremena raskrsti sa Anastasijom, pa ponovo ODUVAO Uroša! (VIDEO)

Nema sreće u ljubavi!

Robot Toša ušao je u Belu kuću kako bi sa učesnicima Elite porazgovarao poodom dana zaljubljenih.

- Uzmi od mene medu - rekao je Uroš.

- Ne. Ne želim - kazao je Bora.

- Tošo, on od mene ne želi da uzme medu - rekao je Uroš.

- Zbog čega ne želiš? - upitao je Toša.

- Ne želim od njega da uzmem medveda - rekao je Bora.

- Kad smo se ljubili, tad ti je odgovaralo - kazao je Uroš.

- Jesmo, kako nismo, na žvaku smo se ljubili. Idi, ne pravi cirkus - rekao je Bora.

- Ti si cirkus, ajde mrš - rekao je Uroš.

- Da li si iznenadio Anastasiju? - upitao je Toša.

- Jesam, ali više nismo zajedno. Ne želim da budem sa njom. Ne privlači me kao pre, polupana je. Ona je klinka, nije neko za koga se treba boriti, da se razumemo. Loše stvari su se desile, Matora me je tužila - kazao je Bora.

Autor: S.Z.