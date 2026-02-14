AKTUELNO

DALI SVOJ SUD! Učesnici imenovali osobe za koje misle da su najzaljubljenije, Asmin uveren da je Milena luda za Janjušem! (VIDEO)

Učesnici Elite imali su zadatak da ponove anketu, te su ponovo iskazali svoje mišljenje.

- Dragana svaki dan pokazuje da je zaljubljena u Matoru. Boginja je zaljubljena u Filipa. Nerio je zaljubljen u Hanu - kazala je Jovana C.

- Terza, Mina, Dragana - kazala je Boginja.

- Mića, Dragana i Nerijo - kazao je Milan.

- Bebica je u Teodoru prezaljubljen. Mina u Viktora, Dragana u Matoru - kazala je Aneli.

- Sofija u Terzu, Dragana u Matoru i Mina u Viktora - kazala je Vanja.

- Milena u Janjuša, Aneli u Đukića, a Sara u mene - kazao je Asmin.

- Uroš prema Bori, Jovana prema Milanu i Vanja i Ivan - kazala je Aleksandra.

