NE DOLAZI SEBI: Aneli prolila reku suza zbog Luke, evo ko je teši (VIDEO)

Au!

Nakon haosa i sukoba koji je imala sa Lukom Vujovićem, Aneli Ahmić je sve vreme plakala u gardaroberu dok ju je tešila Maja Marinković.

Maja je na sve moguće načine pokušavala da smiri Aneli, ali joj nije to polazilo za rukom.

Autor: N.B.