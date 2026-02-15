AKTUELNO

Zadruga

NE DOLAZI SEBI: Aneli prolila reku suza zbog Luke, evo ko je teši (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

Nakon haosa i sukoba koji je imala sa Lukom Vujovićem, Aneli Ahmić je sve vreme plakala u gardaroberu dok ju je tešila Maja Marinković.

Foto: TV Pink Printscreen

Maja je na sve moguće načine pokušavala da smiri Aneli, ali joj nije to polazilo za rukom.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

