SADA JE SVE JASNO: Maja stavila Asminu do znanja da li ima šanse kod nje (VIDEO)

Mora tako!

U toku je emisija "Nominacije", takmičari večeras biraju između Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, a voditeljka Ivana Šopić je dala reč Maji MArinković:

- Lepi Mića je u pravu kada je rekao da te Janjuš i ti Asmine drugri, takođe moram da kaže da se ja ne igram i ne tream inat ikome. Moram reći da smo se ti i ja poklopili, ali to je to, nema tu svakakavih priča. NIkada ti nisam dala lažnu nadu, mi se gotovimo i prizivamo, neću da se ponavaljam to je sve gotovo, a meni smeta kada ljubomorise - rekla je Maja.

- Ja sam rekao da nikad ne bih bio sa tobom u vezi, meni prija samo zezanje ali nemam osećanja prema tebi. Ja sam sa Aneli okej, i sada mi je super, a Asminu ću ispuniti želju da ide sa mnom u izolaciju -- rekla je Maja.

Usledila je Ađelova nomiancija:

-ASmin i ja imamo korektan odnos, dobar odnos, pravi si drug i sve radiš za porodicu i prijatelja. Cenim nešto kod tebe, ne moguda pošaljem Aneli, razumi - rekao je Anđelčo.

Autor: N.B.