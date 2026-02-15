AKTUELNO

Zadruga

SADA JE SVE JASNO: Maja stavila Asminu do znanja da li ima šanse kod nje (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Mora tako!

U toku je emisija "Nominacije", takmičari večeras biraju između Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, a voditeljka Ivana Šopić je dala reč Maji MArinković:

- Lepi Mića je u pravu kada je rekao da te Janjuš i ti Asmine drugri, takođe moram da kaže da se ja ne igram i ne tream inat ikome. Moram reći da smo se ti i ja poklopili, ali to je to, nema tu svakakavih priča. NIkada ti nisam dala lažnu nadu, mi se gotovimo i prizivamo, neću da se ponavaljam to je sve gotovo, a meni smeta kada ljubomorise - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam rekao da nikad ne bih bio sa tobom u vezi, meni prija samo zezanje ali nemam osećanja prema tebi. Ja sam sa Aneli okej, i sada mi je super, a Asminu ću ispuniti želju da ide sa mnom u izolaciju -- rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Usledila je Ađelova nomiancija:

-ASmin i ja imamo korektan odnos, dobar odnos, pravi si drug i sve radiš za porodicu i prijatelja. Cenim nešto kod tebe, ne moguda pošaljem Aneli, razumi - rekao je Anđelčo.

Autor: N.B.

