Haos!

U toku je emisija "Nominacije", takmičari večeras biraju između Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, a voditeljka Ivana Šopić je dala Urošu Staniću.

- On je pokazao dno dna postupke. Ono što on može da izusti mislim da ne može niko. Pokazao je da je sprdnja nacije. Sve si loše karakteristike pokazap. Postao si papučar i poltron Maje Marinković i podg*zna muva. Pokušava da nametne lažni autoritet. Ako ona nije razumna mogao si ti da budeš, a ne da iznosite takav rpljav veš. Dva hodajuća blama i ponora ovog društva. Smatram da si jedna bipolarna osoba, nemaš stav ni mišljenje. Dopustio si da budeš maskota Maje Marinković, dozvolio si da ti lupa jaja o glavu. Staniju si oblatio ovde zbog Maje. Krivo mi je što je Aneli sebi dozvolila da ima kurv*nsko ponašanje, voleo bih da se vrati na staru Aneli. Pokazala si da ne biraš, da oni biraju. Bacila si sve reči niz vodu. Sve si ih nazivala montrumima i onda si ih ovde oprala. Nominujem Asmina - rekao je Uroš.

- Aneli i ja nemamo neki odnos, ali ja njoj i Neriju ne stojim na putu. Meni je tebe žao u mnogim stvarima i želim da budem sa tobom u korektnim odnosima zbog Nerija. Vidi se da mene Asmin ne voli! Ti ne poštuješ žene - rekla je Hana.

- Ja tebe ni ne smatram ženom! Žena ne može da bude koja ne pere gaće u vreloj vodi! Ne može da bude žena koja ne pere kosu i koja ne miriše na vanilu. Vama ne smetra smrad! Treba da vas bude sramota šta radite - rekao je Asmin.

- Aneli je rekla da on mene ne podnosi. On će uvek mene da napdne, a ne nikoga drugog. Da prođem pored njega samo on skače. On me mrzi i ne podnosi me! Ja prljava nisam - rekla je Hana.

- Nije prljava u telu nego ovako - rekla je Hana.

- Tamo gde je Bebica napravljen je kiosk, smrdi na mrtve pacove - vikao je Asmin.

Autor: A.Anđić