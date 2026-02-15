Iznenadio sam se kad joj je dala veliki budžet, nije me skapirala: Prvo oglašavanje Ilije Pečenice po izbacivanju! Progovorio o Jakšićki i Mileni, pa otkrio: Bebici treba stručna pomoć, Mikiju se sviđa Kačavenda...

Nedavno izbačeni učesnik "Elite 9", slavni frizer Ilija Pečenica, za naš portal otvorio je dušu, pa je tako sumirao svoje učešće i prokomentarisao je najaktuelnije teme u rijalitiju!

Ilija je, naime, po izbacivanju imenovao svoju drugaricu Aleksandru Jakšić za ovonedeljnog vođu, što je izazvalo veliku buru u Beloj kući, te su tako pljuštale uvrede i svađe, ali je na samom početku intervjua progovorio o utiscima koje nosi iz "Elite 9".

Kako si? Sada kada sumiraš utiske, kako gledaš na svoje učešće, šta je ono što sebi zameraš?

- Konačno naspavano i odmorno. Što se tiče učešća i samog projekta sve pohvale zaista za produkciju, veliku šeficu, imali smo sve moguće uslove od lekarske nege kada se razbolimo do raznih ostalih stvari zaista sve pohvale! Sebi zameram neaktivaciju za crnim stolom trebao sam tu biti aktivniji i hteo sam kada su me voditelji podizali zaista sam rekao šta mislim, ali kada krenu da skaču svi u glas njih 10 na jednu temu zaista nisam mogao da se borim sa toliko ostrašćenim ljudima koji više lupetaju nego što kažu koncizno i konkretno mišljenje na određene teme...

- Ja sam to više radio posle crnog stola, jer me mozak boleo od urlikanja i dranja ostrašćenih učesnika koji u većini slučajeva nemaju nikakav kredibilitet da komentarišu razne teme, a u svojim životima van rijalitija jednu ispravnu stvar nisu uradili! Oduševljen sam koliko me narod voli i što nemam ni jedan negativan komentar na moje učešće. Jako prija kad ti ljudi kažu jedini vaspitan, kulturan dečko koji je ušao u rijaliti. Zaista mi se javljaju svi, što stari učesnici, što roditelji od učesnika, što milion ljudi piše, zove, to mi je jako bitno, jer ko što ja kažem, velika je razlika između javnog blama i javne osobe. Kada shvate da je sramota bitna stvar u životu mislim da će im i životi biti skockaniji i uredniji generalno! Mislim na učesnike

Nešto što je izazvalo lavinu komentara i haos u Beloj kući jeste Jakšićkina podela budžeta. Naime, ona je rekla da je tebe ispoštovala time što je dala veliki budžet Mileni Kačavendi, osobi sa kojom ima najžešće sukobe. Kako ti gledaš na taj gest, ali i generalno na njihove svađe tog dana?

- Što se tiče Jakšićke, ona je neko ko je u pet osoba sa kojima ću sigurno ostati u kontaktu. Neko ko mi je puno tamo značio i neko kog sam istinski zavoleo kao prijatelja. Nije me malo skapirala u vezi podele budžeta, mislio sam na izolaciju da ne šalje Milenu, znajući svakako da će Mići dati veliki budžet, jer nam je on tamo svima bio kao drugi otac. I ja sam se iznenadio kada je Mileni dala veliki budžet, ali dobro, izazvala je jednu vrstu haosa mnogo manjeg šta ljudi generalno tamo rade, one imaju sukob svakako i bilo koja iskra će ih poremetiti. Ja sam dobar i sa Milenom i sa Jakšićkom i nikada nisam dozvolio da u mom prisustvu jedna drugu pljuju i zaista su to poštovale.

Kada je reč o odnosu Teodore i Bebice, kako gledaš na celokupnu situaciju, pa zatim i priče o štipanjima, a sada kada si izašao, imaš priliku i da se uveriš u fotografije sa Takijem? Kako ti to deluje?

- Veza Teodore i Bebice mi je potpuni fijasko i bolest. Ja takvu vezu u životu nisam video, mislim da njemu treba zaista neka stručna pomoć. Drži je u kavezu i mislim da od te veze nema ništa napolju! On dečko ima zaista nekih problema, po meni, sve radi pogrešno. Toliko odsustvo empatije prema svima, čak mislim da on ni sebe ne voli, samo teodoru, ali ta ljubav je umobolna, nezdrava, ne znam šta da kažem sem da od toga nema ništa. Teodora mi je okej skroz, željna je prijatelja, života, to se vidi. Mislim sve lepo o njoj i želim joj da što pre izađe iz tog bolesnog odnosa! Njene slike sa Takijem, ništa strašno što nije viđeno generalno već. Problem pravi sama sebi što ne prizna da je to bilo tako i to je to, pa šta?! Tamo generalno ljudi nikada ne priznaju ništa i nisu krivi ni za šta, uvek je neko drugi kriv, a meni to nikako ne ide u glavu. Kad sam kriv, kriv sam, još kad imaju i dokazi...Oni uvek traže neka glupa opravdanja i samim tim sebi kopaju još dublju jamu,nejasni su mi skroz po tom pitanju.

Takođe, Anita i Anđelo iznose dosta prljavog veša iz svog odnosa, kako to komentarišeš?

- Anđelo je jedan momak za sve pohvale. Vaspitan, pristojan, kulturan, mislim da nikada ne bi uvredio Anitu da ona nije prva iznela neke stvari iz njihovog života dok su bili zajedno. Generalno Anita ne preza ni od čega, nema sramotu, nema blam, bitno je da je pobednica i to je to. Mislim da nije zla nego je glupa, malo i loše posavetovana što se tiče učešća. S obzirom da je bila popednica, trebala bi da bude primer ostalima, a ona radi sve suprotno, njoj cilj ne bira sredstvo. Kažem, nije loš čovek, ali je tupava, zato joj se dešava sve to, jer ne razmišlja, lupi, pa ostane živa.

Prava drama odvija se oko Mikija, Janjuša i Kačavende...Ko prema kome gaji emocije, šta to možda kamere nisu uspele da uhvate, a ti si video kada je reč o ovom "ljubavnom trouglu"?

- Što se tiče ljubavnog trougla Mikija, Kačavende i Janjuša. Milena je žena koja zaista ima svoj stav, nekada se izgubi malo u svemu, ali dugo je tamo, normalno je. Ona je jedna obrazovana žena, žena mangup, Milenu generalno dugo poznajem, jedna od nas retkih koji imamo zanimanja i posao, nevezano za rijaliti. Njen odnos sa Mikijem je čisto na drugarskoj lestvici, uvek se malo šalimo, naravno, ali Milena nikada nije prešla granicu. Govore joj svašta tamo, ali stojički to podnosi. Ja joj malo zameram vređanje ljudi, ali to je ona kada uđe u crveno, isto tako zna da spusti loptu kada vidi da je neko u crvenom i to jako poštujem kod nje. Što se tiče Janjuša i nje, tu se osete vibracije sa obe strane, samo je Milena priznala da gaji neke emocije, dok je Jaško vrlo namazan i lepo on to balansira, malo pusti uzde, malo zategne, ali to je on. Generalno sam voleo sa njim da se družim, zanimljiv je i duhovit. Miki i ja smo negde skontali i pričali o tome da neće da prizna, ali obojica smo primetili da on gaji emocije prema Mileni...Ako bude neki baraž, spreman sam kao zapeta puška da se vratim u Belu kuću isti, a mnogo drugačiji Pečenića

Autor: Nikola Žugić