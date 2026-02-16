AKTUELNO

Zadruga

Usta su ti kao SEPTIČKA JAMA, babetino jedna! Uroš i Kačavenda u brutalnom ratu, razmenili gnusne uvrede! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestoko!

Milena Kačavenda i Uroš Stanić posvađali su se danas u kući Odabranih, te su se počastili sočnim uvredama.

- Znaš kako ćeš ga primati kad izađeš odavde, majke ti ga us*ane, lažljive - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tebi su teme j*bači i što izdaješ drugaricu. S*rem ti se i u uši i u nos, p*puši ti meni, imam veću k*rčinu od svih tvojih j*bača - istakao je Uroš.

- Ti nemaš krajnike - rekla je ona.

- Ti imaš usta kao septička jama, sve staje od njih, ko te j*be babetino jedna - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pljuješ me otkad si oči otvorio, prezervativu mali. Rekla Kačavenda ovo, rekla Kačavenda ono, mamu ti j*bem malu - rekla je Milena.

Autor: R.L.

