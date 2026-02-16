AKTUELNO

BARBI I KEN! Vanja Prodanović i Ivan cvetaju zajedno, SVI VIDE NAPREDAK u njihovom odnosu! (VIDEO)

Da li će zaista ući u vezu?

Aleksandra Jakšić dala je mali budžet Vanji Prodanović, a srednji budžet Ivanu Marinkoviću.

- Vanja izgleda kao barbika - rekla je Jakšika.

- A ja kao Ken - dodao je Marinković.

- Kako ustaneš uvek je isto, ravna linija, mogla bi malo da budeš zanimljivija, da daš malo akcije - dodala je Jakšićka.

- Polako - rekao je Ivan.

- Ivanu opet 4.000 kao i prošli put. Videla sam da si počeo da vežbaš. Nemam ništa da ti kažem specijalno. Volela bih da ne zaj*beš Vanju kao što si sve ostale - navela je Jakšika.

