Ima li od Takija nešto? Ivan Marinković jedva dočekao da ismeje poklone Teodore i Bebice, zbog ovoga sve oči uprte u njih! (VIDEO)

Stigli pokloni!

Voditelj Darko Tanasijević je upravo ušao u Belu kuću kako bi ljubavnim parovima dodelio poklone povodom nedelje ljubavi. Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica su prvi dobili svoje poklone.

Oni su odmah krenuli sa otvaranjem svojih poklona. Naišli su na mnoge zajedničke fotografije, ali i na posteljine, dasku za sečenje, kozmetiku i slično.

- Mi smo raskinuli 974 puta najmanje, ali smo uvek zajedno, iako smo prošli pakao- rekao je Bebica.

- Vidi od Takija je l' ima nešto? - ubacio se Ivan.

- Naši su uz nas i u dobru i u zlu, mislim na podršku. Nenad i ja se najviše obraduje albumu. Nismo bahati i ne očekujemo ne znam šta - rekla je Teodora.

- Meni suze uvek krenu kad oni dobiju poklone. Pogledajte ovaj kvalitet poklona. Ja čuvam onu Takijevu kutiju i verujem da je ovo od njega. Ovakvu ljubav u životu nisam video - rekao je Ivan.

Autor: A.Anđić