Mirođija u svakoj čorbi: Kačavenda ničim izazvana skočila da brani Anitu, preko noći promenila ploču! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Postala smehotres!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'' sa Milanom Miloševićem, a voditelj emisije je dao reč Aniti Stanojlović.

- Aneli, mene zanima da li je realno da ti podržavaš Anđela da meni oduzme dete? - upitala je Anita.

Bukti rat Anite i Anđela! Ona priznala da ga je nakon raskida proganjala, Ranković niže niske udarce: Molima me da je... (VIDEO)

- Ja sam njemu to zamerila, a ti si prva podržava Luku da priča o mom detetu - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta ti imaš Bojanu da pomažeš? Je l' se ložiš na njega? - upitala je Kačavenda.

- Šta te boli k*rac? - upitao je Anđelo.

- Šta on može da pomogne Bojanu sem da mi se oduzme dete? - upitala je Anita.

Znam kako razmišlja, nije sposobna za to: Anđelo siguran da Luka huška Anitu na njega jer nije preboleo Aneli! (VIDEO)

- Što moram da mu pomognem da ti oduzme dete? - upitao je Anđelo.

- Pa šta onda sem da te j*be? - upitala je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sad ti je i Bojan p*der je l'? - upitao je Anđelo.

Novi Paf Dedi i Bijonse: Aneli zapušila usta hejterima, Anđelo i ona na meti žestokih prozivki! (VIDEO)

- Može da te j*be - rekla je Anita.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić

