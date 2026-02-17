Mirođija u svakoj čorbi: Kačavenda ničim izazvana skočila da brani Anitu, preko noći promenila ploču! (VIDEO)

Postala smehotres!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'' sa Milanom Miloševićem, a voditelj emisije je dao reč Aniti Stanojlović.

- Aneli, mene zanima da li je realno da ti podržavaš Anđela da meni oduzme dete? - upitala je Anita.

- Ja sam njemu to zamerila, a ti si prva podržava Luku da priča o mom detetu - rekla je Aneli.

- Šta ti imaš Bojanu da pomažeš? Je l' se ložiš na njega? - upitala je Kačavenda.

- Šta te boli k*rac? - upitao je Anđelo.

- Šta on može da pomogne Bojanu sem da mi se oduzme dete? - upitala je Anita.

- Što moram da mu pomognem da ti oduzme dete? - upitao je Anđelo.

- Pa šta onda sem da te j*be? - upitala je Anita.

- Sad ti je i Bojan p*der je l'? - upitao je Anđelo.

- Može da te j*be - rekla je Anita.

Autor: N.Panić