Ponovo pravi istu grešku: Alibaba razvezao jezik i Luki očitao brutalnu lekciju! (VIDEO)

Nije ga štedeo!

Tokom emisije "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" nastao je opšti haos zbog svega što je Anita Stanojlović iznela o Anđelu Rankoviću, a Asmin Durdžić osudio je ponašanje Luka Vujovića jer misli da ponovo bezuslovno brani i meša se gde mu nije mesto, kao i u njegovim sukobima sa Aneli Ahmić.

- Ja ne mogu da zgadim Aneli kod Anđela jer se zna šta se ovde o njoj iznosilo, a isto tako i postupci njeni koje je on video. Sve što sam ja rekao nije wow koliko sve što je rečeno o njoj - rekao je Luka.

- Ja sam sam proživeo ovo da me pravi p*derom. Ja kad sam pričao o Aneli osuđivali su me Luka i Anđelo. Što se tiče Luke on radi iste stvari koje je radio sa mnom. Mislim da Anitin bivši muž nije papak i da može sam da odbrani, a ti se sam mešaš u taj odnos. Treba da pustiš da oni reše jer ti ne znaš istinu kao što nisi znao Anelinu i moju. Prebacuješ temu na sebe, a treba da pustiš Anita i on da rasprave. Znao si da će da se priča o njima, a treba da ih pustiš da ne bi ispadao ljubomoran i glup. Ne treba on da je vređa. Nisi uspeo ni da je zaštitiš jer ti nisi to uradio kad je on rekao da ga je molila za k*rac. Ti nisi znao ni šta je sa mnom i Aneli, pa si ispao smešan. Aneli, ne treba ni ti da se mešaš kako bi videla kako si smešna. Vas dve obe treba da se ugledate na Maju Marinković koja jednu ružnu reč nije rekla za Cara koji je pljuje napolju - govorio je Asmin.

- Anđelo, da li sam ja tebe demantovao za bilo šta ili sam rekao da mi je rekla da te je volela, da ti je pisala i da je rekla da bi pristala na sve da bude sa tobom? Nikad nisam rekao da laže. Ja sve vreme ćutim dok on iznosi - rekao je Luka.

- Nikad ne bih mogao da dozvolim da neko moju devojku nabija na k*rac. Nikad sebi ne smeš da dozvoliš da se mešaš između njih dvoje, za njeno dete, a to radiš svojim skakanjem - dodao je Asmin.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić