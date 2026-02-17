AKTUELNO

Zadruga

Udarao je pesnicama, nije Relja nasilnik: Ivan dočekao Anđela na zicer, urniše ga žestokim prozivkama! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'' sa Milanom Miloševićem, a voditelj emisije dao je reč Marku Janjuševiću Janjušu kako bi

pročitajte još

Ponovo pravi istu grešku: Alibaba razvezao jezik i Luki očitao brutalnu lekciju! (VIDEO)

- Ja ne razumem problem oko ulja apsolutno. Ja sam pišao po ribi i ona po meni, to su vrste fetiše apsolutno. Anita je htela da se pomiri s Anđelom čim je ušla i da je on hteo, odmah bi se pomirili - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona nije htela da se pomiri s njim - rekao je Luka.

- Ja nisam ni pokušala, da sam pokušala onda bi mogli tako da pričate - rekla je Anita.

pročitajte još

Kačavenda izgorela od ljubomore: Jakšićka joj još jednog frajera odvela u hotel! (VIDEO)

- Anita i Anđelo su u sedmici ovde predstavljen kao da su preživeli neki pritisak, a gazilo ih je tri učesnika. Ja sam razapeta jer sam pričala da je Anđelo gej, kao i da su Anitina braća izbačena iz vojne škole. Je l' možemo svima da sudimo isto? Ukoliko smo Biljanu optužili za snimak u kom je pljuvala Aneli, što nismo onda razapeli i Anđelovu majku? Smatram da je velika nepravda ovde, mene to boli - upitala je Matora.

- Zašto ne pričamo o tome kakvo je ovaj čovek zlo? Ja ne verujem da je Relja nju tukao, ali meni je Anita pokazala kod vrata da je Anđelo udarao pesnicama. Ona ako ga voli može sve da istrpi. Meni Aleksandra može da izazove u s*ksu da radim sve, šta - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Osveta se služi hladna: Ivan Marinković dočekao Anđela na zicer i zakinuo ga za poene! (VIDEO)

Domaći

Tukao je pesnicama tokom s*ksa: Ivan dočekao svojih pet minuta da dokrajči Anđela, otkrio šok detalje! (VIDEO)

Zadruga

Debeli gmazu: Dok Bebica željno iščekuje da veri Tedoru, ona ga urniše žestokim prozivkama! (VIDEO)

Zadruga

Dočekala je na zicer: Sofija žestoko potkačila Milenu, od ranog jutra krenula da je proziva! (VIDEO)

Hronika

ŠAMARAO DEVOJKU, UDARAO JE PESNICAMA I PIŠTOLJEM: Uhapšen nasilnik u Zemunu

Hronika

ŽENU OBORIO NA ZEMLJU, PA JE UDARAO PESNICAMA I ŠUTIRAO: Uhapšen nasilnik kod Negotina