Udarao je pesnicama, nije Relja nasilnik: Ivan dočekao Anđela na zicer, urniše ga žestokim prozivkama! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pretres nedelje'' sa Milanom Miloševićem, a voditelj emisije dao je reč Marku Janjuševiću Janjušu kako bi

- Ja ne razumem problem oko ulja apsolutno. Ja sam pišao po ribi i ona po meni, to su vrste fetiše apsolutno. Anita je htela da se pomiri s Anđelom čim je ušla i da je on hteo, odmah bi se pomirili - rekao je Janjuš.

- Ona nije htela da se pomiri s njim - rekao je Luka.

- Ja nisam ni pokušala, da sam pokušala onda bi mogli tako da pričate - rekla je Anita.

- Anita i Anđelo su u sedmici ovde predstavljen kao da su preživeli neki pritisak, a gazilo ih je tri učesnika. Ja sam razapeta jer sam pričala da je Anđelo gej, kao i da su Anitina braća izbačena iz vojne škole. Je l' možemo svima da sudimo isto? Ukoliko smo Biljanu optužili za snimak u kom je pljuvala Aneli, što nismo onda razapeli i Anđelovu majku? Smatram da je velika nepravda ovde, mene to boli - upitala je Matora.

- Zašto ne pričamo o tome kakvo je ovaj čovek zlo? Ja ne verujem da je Relja nju tukao, ali meni je Anita pokazala kod vrata da je Anđelo udarao pesnicama. Ona ako ga voli može sve da istrpi. Meni Aleksandra može da izazove u s*ksu da radim sve, šta - rekao je Ivan.

Autor: N.Panić