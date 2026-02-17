Haos: Terza odjavio Luku i Anitu za sva vremena, Sofiji zabranio da se druži sa njima! (VIDEO)

Istina isplivala na videlo!

Tokom emisije "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" došlo je do žestoke svađe između Luke Vujovića i Borislava Terzića Terze.

- Pošto dobacuješ, nema komunikacije. Rekao sam Sofiji da više nema komunikacije, pogtovo jer je ona rekla ono za Minu - rekao je Terza.

- Znači ona je rekla za Minu? - pitao je Dača.

- Da, slagao sam priznajem - dodao je Terza.

- On je pričao pre nekoliko dana da treba da se družim sa Asminom, spojio nas i rekao da ne budemo budale da se svađamo. Tokom emisije smo izašli na reklame, a on mi je rekao da je gazim za dete - pričao je Luka.

- Ti si se predstavljao kao bolji očuh nego što je on otac. Svačije šlagere ću da komentarišem - rekao je Terza.

- Ja se distanciram od Asmina i tebe do kraja rijalitija - rekao je Vujović.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić