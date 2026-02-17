AKTUELNO

Zadruga

Haos: Terza odjavio Luku i Anitu za sva vremena, Sofiji zabranio da se druži sa njima! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Istina isplivala na videlo!

Tokom emisije "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" došlo je do žestoke svađe između Luke Vujovića i Borislava Terzića Terze.

- Pošto dobacuješ, nema komunikacije. Rekao sam Sofiji da više nema komunikacije, pogtovo jer je ona rekla ono za Minu - rekao je Terza.

- Znači ona je rekla za Minu? - pitao je Dača.

- Da, slagao sam priznajem - dodao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- On je pričao pre nekoliko dana da treba da se družim sa Asminom, spojio nas i rekao da ne budemo budale da se svađamo. Tokom emisije smo izašli na reklame, a on mi je rekao da je gazim za dete - pričao je Luka.

- Ti si se predstavljao kao bolji očuh nego što je on otac. Svačije šlagere ću da komentarišem - rekao je Terza.

- Ja se distanciram od Asmina i tebe do kraja rijalitija - rekao je Vujović.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: A. Nikolić

