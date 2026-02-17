Vezana nisam, a piletinu ne volim! Maja napokon otkrila KAKVE MUŠKARCE PREFERIRA, ovo će mnoge šokirati! (VIDEO)

Kao i uvek bez dlake na jeziku.

Sledeće pitanje na današnjoj "Igri istine" Teodora Delić postavila je Anđelu Rankoviću.

- Anđelo, video si danas otprilike ponašanje Anite, da li je to ono o čemu si pričao kad si rekao da te je uhodila, kako su gledaoci videli, da je to upravo takvo ponašanje ili možda čak i gore - pitala je Teodora.

- Ovo je samo jedan deo njenog ponašanja, ovo je deo onoga što sam ja preživeo, to je trajalo mesecima i sad je ljudima jasno zbog čega sam hteo da izađem iz tih odnosa, ovo je samo jedan mali deo - rekao je Anđelo.

Nakon toga Sara Stojanović postavila je pitanje Maji Mariniković.

- Ko se tebi ženo sviđa ovde, u kakvom si odnosu sa Asminom, šta se dešava u izlaciji - pitala je Sara.

- Ja vezana nisam, ljudi komentarišu da sam ludo zaljubljena u Asmina, da me boli Boginja zbog Filipa, a naši dragi gledaoci kažu da volim Cara, onda da mi se vraćaju emocije prema Jašku, još nisam odlučila, vagam, ja ne volim piletinu, ispod 35 me ne interesuje. Nemam emocije ni prema kome - rekla je Maja.

Autor: R.L.