Aneli ih samo posmatra.
Naredno pitanje na današnjoj "Igri istine" Luka Vujović postavio je svojoj devojci Aniti Stanojlović.
- Da li misliš da svim ovim dajemo ljudima za pravo da nas negativno komentarišu - pitao je Luka.
- Ovo ima uticaj Grofice koja je sipala tečnost po tvojoj slici i njene magije utiču na nas - navela je Anita.
- Je l' ste jeli čorbu neku danas - rekao je Ivan.
Nakon toga Luka se obratio svojoj porodici i rekao im da prate sve što objavljuju Sita Ahmić, te da ako iznosi laži o njemu da skupljaju materijal koji će kasnije iskoristiti za tužbu.
