AKTUELNO

Zadruga

Grofica je sipala tečnost po tvojoj slici! Anita sigurna da je Anelina majka kriva za NJEN HAOS SA Lukom, Vujović pomenuo i Situ! Ahmićka GLEDA I NE VERUJE (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Aneli ih samo posmatra.

Naredno pitanje na današnjoj "Igri istine" Luka Vujović postavio je svojoj devojci Aniti Stanojlović.

- Da li misliš da svim ovim dajemo ljudima za pravo da nas negativno komentarišu - pitao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovo ima uticaj Grofice koja je sipala tečnost po tvojoj slici i njene magije utiču na nas - navela je Anita.

- Je l' ste jeli čorbu neku danas - rekao je Ivan.

Nakon toga Luka se obratio svojoj porodici i rekao im da prate sve što objavljuju Sita Ahmić, te da ako iznosi laži o njemu da skupljaju materijal koji će kasnije iskoristiti za tužbu.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

SRAMOTA: Anelina majka zgrožena ćerkinim pomirenjem sa Lukom, oplela po njemu zbog vređanja SAMOHRANIH MAJKI

Domaći

Grofica uzvraća udarac! Anelina majka odgovorila bivšem zetu Alibabi, potkačila i Staniju

Domaći

GROFICA SE NE ZAUSTAVLJA! Anelina majka po kratkom postupku ismejala Anđelu i Gastoza (FOTO)

Domaći

Sve je u redu dok... Oglasila se Anelina majka Grofica nakon ćerkinog raskida sa Lukom, evo šta joj smeta!

Domaći

Anelina Grofica urnisala Enu Čolić! Optužila je da snima za sajtove za odrasle, pa joj udarila na mamu i babu, više NEMA POŠTEĐENIH! (FOTO)

Domaći

EKSKLUZIVNO! Pink.rs u posedu telefonskog razgovora Lukine majke i Đedovića: Biljana mu priznala da zapravo ne podnosi Aneli, a ni Situ: Ona majmunka