Grofica je sipala tečnost po tvojoj slici! Anita sigurna da je Anelina majka kriva za NJEN HAOS SA Lukom, Vujović pomenuo i Situ! Ahmićka GLEDA I NE VERUJE (VIDEO)

Aneli ih samo posmatra.

Naredno pitanje na današnjoj "Igri istine" Luka Vujović postavio je svojoj devojci Aniti Stanojlović.

- Da li misliš da svim ovim dajemo ljudima za pravo da nas negativno komentarišu - pitao je Luka.

- Ovo ima uticaj Grofice koja je sipala tečnost po tvojoj slici i njene magije utiču na nas - navela je Anita.

- Je l' ste jeli čorbu neku danas - rekao je Ivan.

Nakon toga Luka se obratio svojoj porodici i rekao im da prate sve što objavljuju Sita Ahmić, te da ako iznosi laži o njemu da skupljaju materijal koji će kasnije iskoristiti za tužbu.

Autor: R.L.