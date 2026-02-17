Lukina majka besna kao ris! Najavila tužbe, pere se od prepiski gde vređa Anitu: Podržavam je, ovo je LAŽ! (VIDEO)

Privatne prepiske u kojima Biljana Vujović, majka Luke Vujovića, vređa njegovu devojku Anitu Stanojlović izazvale su mnoštvo komentara na društvenim mrežama, a ona tvrdi da je u pitanju montaža.

Biljana se oglasila za naš portal i istakla da ona zapravo svim silama podržava Luku i Anitu, koju nikada nije vređala.

- Upravo sam pročitala montirane moje poruke, više sam nego šokirana i toliko besna da neko sme tako nešto da uradi protivpravno. Naravno da demantujem sve, pa i zarez, a kamoli one rečenice. Nikada ne bih neku devojku nazvala imenom koje tamo piše, niti sam ikada bila protiv. Apsolutna laž od početka do kraja, istina je ono što kažem za vaš portal, istina je koliko sam uz Anitu i Luku, pa čak i danas, kada su svi nešto poludeli - rekla je Biljana i dodala:

- Na Anitinoj sam strani, smatram da je Luka postupio ispravno, da je i po cenu honorara bio uz svoju devojku, prekršio je nešto što nije trebalo, ali nema veze, sve što može da se plati može da se izgura. Aspolutna laž... Volela bih da se uvek, kada se neko tako oglašava ili šalje vama novinarima materijal, da da svoj identitet, da bi moglo da se tuži, jer ovo prelazi granice normalnog. Ovo meni ne priliči, ovo ja ne mislim, nijedna reč nije moja. Jedino što sam prepoznala jeste uzrečica "klin se klinom izbija" ili šala "klinka se klinkom izbija". To sam jedino prepoznala da je to moja uzrečica, ovo ostalo? Kakav bih ja imala problem, da imam išta protiv, kao što sad imam za Aneli jer znam šta je radila, a ne vređam je, već kažem da je lagala, glumila, da folira... Ovo je apsolutna laž, sram bilo svakoga ko se ovim služi. Istina uvek pobedi, a moja dela će pokazati šta ja mislim i koliko ću da ih podržim - zaključila je ona za Pink.rs.

Autor: D. T.