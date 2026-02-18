Ne dodiruj me više, makni mi se: Teodori skroz pukao film, Bebica više ne sme da joj priđe! (VIDEO)

Ne želi očima da ga gleda!

Nenad Macanović Bebica nastavio je svoju raspravu sa Teodorom Delić kada je

- Ti mene maltretiraš, turiraš mi mozak - rekla je Teodora.

- Odj*bi od mene, neću da razgovaram više - rekao je Bebica.

- Uništio si mi dan - rekla je Teodora.

- Je l' misliš da je meni dobro? - upitao je Bebica.

- Ti si mene ugnjetao, rekla sam ti kako da se ponašaš - rekla je Teodora.

- Osećam se kao debil i retard, zamisli da ja trebam da te grlim i ljubim - rekao je Bebica.

- Ti ako misliš da ja trebam da budem srećna, onda trebaš da budeš normalan. Posr*o si mi se po glavi - rekla je Teodora.

- Ja ne znam kako da se ponašam - rekao je Bebica.

- Nemoj da me smaraš više, rekla sam ti kako da se ponašaš. Sad me više ne pipaj - rekla je Teodora.

- Šta ja trebam da radim sada? - upitao je on.

- Da me ne pipaš više. Rekla sam ti da me ne dodiruješ, je l' tebi to jasno? - rekla je Teodora.

- Važi - rekao je Bebica.

Autor: N.Panić