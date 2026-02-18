Ti si monstrum, štipaš me i maltretiraš: Bebica rešio da Teodoru dovede do totalnog ludila, ona opet plače! (VIDEO)

Opet roni gorke suze!
Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica nastavili su dalje sa svojom raspravom zbog Filipa Đukića, a ona je ponovo završila u suzama.
- Ti si monstrum, štipaš me i maltretiraš - rekla je Teodora.
- Ne želim da se raspravljamo, ne želim pitanja - rekao je Bebica.
- Šta znači rečenica dok ja plačem: ''Ti hoćeš da budeš žrtva?'' - rekla je Teodora.
- Znači da me boli k*rac, završena priča - rekao je Bebica.
- Objasni mi šta znači - rekla je Teodora.
- Praviš žrtvu od sebe jer te ja štitim i maltretiram - rekao je Bebica.
- Opet pričaš da pravim žrtvu od sebe - rekla je Teodora.
- Imam pravo da ti kažem šta mi smeta - rekao je Bebica.
- Prestani da me maltretiraš - rekla je Teodora.
- Znači nasilnik sam. Ne želim klipove i rasprave - rekao je Bebica.
- Završili smo razgovor - rekla je Teodora.
- Odj*bi - rekao je Bebica.
Autor: N.Panić