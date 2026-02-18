K*rvo raspala: Ivan i Aneli brutalno zaratili! On u ceo haos umešao i Anđela, ori se Bela kuća od prozivki (VIDEO)

Haos kao nikad pre!

Aneli Ahmić počela je da se svađa sa Ivanom Marinkovićem u čiju svađu se umešao i Anđelo Ranković kako bi odvojio svoju drugaricu, a potom se i on pokačio sa Ivanom.

- Kad te budem videla da uvrediš Neria, dobićeš svoje - rekla je Aneli.

- J*baću vam svima mater, otkud ti braniš Neria? - upitala je Sandra.

- Smiri se - rekao je Anđelo.

- Skloni se od mene - rekla je Aneli.

- Šta je ova k*rva ovde, ko je ova k*rva mamu ti j*bem? - upitao je Ivan.

- Mrš - rekla je Aneli.

- Ti se p*derčino skloni - rekao je Ivan.

- Ja je sklanjam od tebe, šta ti mene prozivaš? - upitao je Anđelo.

- Beži p*derčino jedna - rekao je Ivan.

Autor: N.Panić