K*rvo raspala: Ivan i Aneli brutalno zaratili! On u ceo haos umešao i Anđela, ori se Bela kuća od prozivki (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos kao nikad pre!

Aneli Ahmić počela je da se svađa sa Ivanom Marinkovićem u čiju svađu se umešao i Anđelo Ranković kako bi odvojio svoju drugaricu, a potom se i on pokačio sa Ivanom.

- Kad te budem videla da uvrediš Neria, dobićeš svoje - rekla je Aneli.

- J*baću vam svima mater, otkud ti braniš Neria? - upitala je Sandra.

- Smiri se - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Skloni se od mene - rekla je Aneli.

- Šta je ova k*rva ovde, ko je ova k*rva mamu ti j*bem? - upitao je Ivan.

- Mrš - rekla je Aneli.

- Ti se p*derčino skloni - rekao je Ivan.

- Ja je sklanjam od tebe, šta ti mene prozivaš? - upitao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Beži p*derčino jedna - rekao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

