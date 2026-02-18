AKTUELNO

Zadruga

NEMAJU MNOGO VREMENA! Veliki šef predočio učesnicima pravila zadatka za parove, ovo će biti i više nego UZBUDLJIVO! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovome se nisu nadali!

Veliki šef poslao je pismo na adresu Bele kuće, a pročitala ga je ovonedeljni vođa Aleksandra Jakšić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Elito, uskoro počinje igrica koju su gledaoci osmislili. Kada dobijete znak, krenućete ka diskoteci. Na vama je da sve žene obuku kupaće kostime, a muškarci kupaće gaće. Svi morate imati po dva para čarapa i još po četiri odevna predmeta na sebi. Svi morate biti u papučama. Spremite se i idite u diskoteku. Neophodno je da svaki par izabere po jednu ljubavnu pesmu, koja ih asocira na njih dvoje. Pozdrav, Veliki šef - glasilo je u pismu.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

