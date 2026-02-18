Idi operi obraz i smršaj: Uroš žestoko urnisao Anastasiju, ona uzvratila duplo! (VIDEO)

Bukti rat!

Uroš Stanić i Anastasija Brčić žestoko su zaratili zbog Bore Santane, koji se u jednom momentu umešao u haos i pokušao da spusti tenziju, ali uzalzud.

- Operi lice posle Borine pljuvačke, pozdrav za ćaću - rekao je Uroš.

- Idi operi zube, smrade jedan - rekla je Anastasija.

- Smrdi tebi p*čka bre na sekret, sutlijašice jedna - rekao je Uroš.

- Ajde tišina bre, neću da čujem više ni reč - rekao je Bora.

- Uroše, kako su te izbacili iz izolacije? - upitala je ona.

- Mene niko, a tebe su izbacili iz života. Idi ljubi se sa Sandrom Todić jer si ti jedna k*rvetina. Maltretiraš i degradiraš Boru, a drugarica ti plače dok ti mene vređaš - rekao je Uroš.

- Mrš - rekla je Anastasija.

- Skini šminku, smršaj budaletino jedna. Fuj kako smrdiš na sekret i promeni garderobu - rekao je Uroš.

Autor: N.Panić