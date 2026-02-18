AKTUELNO

Bebici se opustio glasić: Pred Đukićem žestoko zaurlao na Teodoru, pa joj dao šut-kartu! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Jovanu Tomić Matoru kako bi progovorila o Teodori Delić i Nenadi Macanoviću Bebici.

Hitna reakcija Velikog šefa! Asmin Durdžić žestoko kažnjen

- Bebice, sve je Teodora u pravu. Ti si u ovom zadatku mogao da pokažeš da si prevazišao sve i oprostio Teodori, a dokazao si da nisi i da te rade kompleksi. Vidiš da se Filip dečko ne meša, ti ne možeš da se pomiriš s tim. Mislila sam da je dokaz ljubavi kada nekom nešto oprostiš, posle onog što ti je uradila nema perspektivu - rekla je Matora.

- Terza isto ne priča s Minom i Viktorom - rekao je Bora.

- To ne može da se uporedi. Mene boli k*rac za vaše mišljenje - rekao je Bebica.

- On nije oprostio Teodori, da nije vezan i kad dođe voditelj i kaže da se gledaju, koliko god on želi da bude s njom ipak se u njemu probudi strah. On se plaši da nju ostavi - rekla je Matora.

Ispao sam kolatelarna šteta: Janjuš više ne želi da čuje za Maju i Alibabu, besan kao ris! (VIDEO)

- Pokaži mi da me voliš - rekla je Teodora.

- Vidimo se u utorak - rekao je Bebica.

- Poslednji put ti kažem da se ponašaš normalno. Shvati da obavljam zadatak i da će se zadatak završiti, ponašaj se normalno kao i kad si se ponašao dok nisam bila vezana - rekla je Teodora.

- Mene ne zanimaju drugi - rekao je Bebica.

- U ovih sedam dana ćeš pokazati koliko me voliš - rekla je Teodora.

Au, ovo bolje da Bebica nikad ne sazna! Terza otkrio šta će Filip i Teodora raditi nakon Elite, oni ne skidaju osmeh s lica! (VIDEO)

- Završili smo ti i ja - rekao je Bebica.

- Time dokazuješ da me ne voliš - rekla je Teodora.

Autor: N.Panić

