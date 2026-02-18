AKTUELNO

Zadruga

Čim Bebice nema, njih dvoje kreću u akciju: Đukić i Teodora iskoristili novu priliku da komuniciraju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Trude se!

Filip Đukić doneo je odluku da se sada pred spavanje istušira i da opere neke stvari, te je posavetovao Teodoru Delić da ona ode da spava i ne gubi vreme čekajući ga ispred vrata.

pročitajte još

Drama: Bebica promenio taktiku za manipulisanje Teodore! Počeo da lupa rukama o ogledalo, ona mrtva hladna krenula kod Đukića (VIDEO)

- Ti trebaš da se istuširaš je l'? - upitala je Teodora.

- Da, i da operem stvari. Ti lezi brate, to je kao da si ti zaspala, a ja došao ovde da se istuširam - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ajde idem, ne znam - rekla je Teodora.

- Nenormalno je da dok neko spava, ti ga budiš da ide s tobom - rekao je Filip.

pročitajte još

Najveći fan Teodore i Đukića! Ivan svim silama likuje zbog Bebičine propasti: Topite se, presrećni ste... (VIDEO)

- Ti ćeš sad da pereš stvari? - upitala je Teodora.

- Ma ne bre, samo ove čarape i gaće brzinski - rekao je Filip.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

UKRSTILI GLASOVE: Matora i Ivan daju sve od sebe da uvežbaju pesmu s kojom će se predstaviti na večerašnjoj Elitoviziji! (VIDEO)

Farma

Daju sve od sebe da spreme ručak za pamćenje: Sneža, Kiki i Ena dominiraju u ulozi kuvarica (VIDEO)

Farma

Daju sve od sebe da spreme večeru za pamćenje: Kiki, Ena i Dušica dominiraju u ulozi kuvarica (VIDEO)

Farma

Ne odustaju: Kristijan i Boža odlučni u nameri da naprave kutiju za seno, evo kako napreduju radovi! (VIDEO)

Farma

Daju sve od sebe da završe posao do kraja: Boža i Kristijan odlučni u nameri da danas iseku što više drva, evo ko im pomaže! (VIDEO)

Zadruga

Nisu ni oči otvorili, već se bacili na posao: Bebica i Teodora iskoristili priliku dok im cimeri spavaju da urade jednu stvar! (VIDEO)