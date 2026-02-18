Čim Bebice nema, njih dvoje kreću u akciju: Đukić i Teodora iskoristili novu priliku da komuniciraju! (VIDEO)

Trude se!

Filip Đukić doneo je odluku da se sada pred spavanje istušira i da opere neke stvari, te je posavetovao Teodoru Delić da ona ode da spava i ne gubi vreme čekajući ga ispred vrata.

- Ti trebaš da se istuširaš je l'? - upitala je Teodora.

- Da, i da operem stvari. Ti lezi brate, to je kao da si ti zaspala, a ja došao ovde da se istuširam - rekao je Filip.

- Ajde idem, ne znam - rekla je Teodora.

- Nenormalno je da dok neko spava, ti ga budiš da ide s tobom - rekao je Filip.

- Ti ćeš sad da pereš stvari? - upitala je Teodora.

- Ma ne bre, samo ove čarape i gaće brzinski - rekao je Filip.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić