Upozorili su me da joj ne verujem, spremna je na sve! Kreće rat! Anitina Tamara zapretila Lukinoj majci: Ići ću do kraja!

Na društvenim mrežama vlada haos otkako smo objavili prepiske Biljane Vujović, majke učesnika "Elite" Luke Vujovića, u kojima vređa i negativno komentariše sinovljevu izabranicu Anitu Stanojlović. Biljana je demantovala da je potencijalnu snajku ikada vređala, te ukazala na to da su prepiske montirane, nakon čega su se javili fanovi koji su potvrdili njihovu istinitost, a sada se ovim povodom oglasila Tamara Radoman, Anitina prijateljica i PR.

U razgovoru za Pink.rs nije krila da je skeptična kada su postupci Lukine majke u pitanju.

- Ja sam gospodji Biljani već na našem prvom razgovoru vrlo jasno rekla da nisam polusvet sa kojim je imala posla u prethodnom periodu i da nisam pod bilo kakvim ugovorima, niti da mi iko može nametati uslove kako ću, šta i na koji način da radim ili izjavljujem. Ne znam da li me je tada shvatila ozbiljno ili nije, ali tada se divila mom intelektu i mom prezimenu - počela je priču Tamara.

- Ona sada tvrdi da su prepiske lažne i da ih je napravila veštačka inteligencija. Veštačka inteligencija se ne bavi nelegalnim radnjama, a svako ko želi može to jednostavno da proveri i dobije jasan odgovor. Još davno sam dobila upozorenja da budem oprezna i da joj ne verujem, jer je sklona komunikaciji sa adminima, fanovima i raznim zakulisnim radnjama, kao i da prati rijaliti 24 sata dnevno - iskrena je Tamara.

- U ovom trenutku biram da joj verujem da su prepiske lažne. Međutim, svaki budući udar na Anitu, bilo od nje lično ili od njenih pulena, ukoliko se ispostavi da je istina, dobiće moju jasnu i javnu reakciju onu čuvenu: „Gori Balkan“. Uvek igram fer-plej, ali za svoje ljude i za istinu idem do kraja. Izdale su je Lukine stranice, koje su nedeljama unazad pisale Anitinim adminkama da ih upozore na nju i na to na šta je sve spremna, uz konkretne dokaze - poručila je Anitina prijateljica.

Jedan Biljanin potez joj se nije dopalo.

- I pored svega toga, biram da joj verujem, iako sam je pre samo nekoliko dana uhvatila u krajnje licemernoj situaciji - slala je čestitku Asminu za rođendan, dok mi je samo par dana ranije pisala da ne zna kako da Luku skloni od Asmina nakon Dačinog i Asminovog razgovora u radiju. Svesna sam da se ovim putem vraća na estradu i da joj i ovom izjavom dajem ozbiljan PR i vetar u leđa. Ali neka bude jasno: za sve što bude usledilo, ukoliko dobijem i najmanji dokaz pljuvanja po Aniti ili po meni, kao i bilo kakvih spletki i manipulacija, reagovaću potpuno drugačije - zapretila je ona.

- I za kraj, moram posebno da naglasim od trenutka kada su takozvane „lažne prepiske“ izašle u javnost, mene više nije kontaktirala, iako je pre toga imala vrlo intenzivnu i direktnu komunikaciju sa mnom - sumnjičava je Tamara.

Autor: D. Tanasijević