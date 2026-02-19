AKTUELNO

Zadruga

Miki oblizao Kačavendu od glave do pete: Izgubio se u njenim bujnim grudima, ona od uzbuđenja hoće da svisne! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Vruće scene!

U toku je specijalan zadatak za parove koji su vezani ljubavnim lisicama. Voditeljka Maša Mihailović sa takmičarima najgledanijeg rijalitija u regionu bila je u diskoteci, a učesnici koji se bore danas su na tečkim mukama.

Naime, jedan učesnik morao je da legne na krevet i na sebe stavi keksiće, dok njegov partner s kojim je vezan s povezom na očima treba što više da pojede.

Naredni par koji se takmičio su Milena Kačavenda i Miki Dudić.

Foto: TV Pink Printscreen

Miki je krenuo od Kačavendinih stopala i nije želeo da mu bilo šta promakne, pa nije ni podizao usta sa Kačavendinog tela već je detaljno njuškao i tražio.

- Ja sam golicljiva - smejala se ona.

Njima je ostalo pet keksića.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte OVDE!

Autor: A. Nikolić

