Sitna, ali dinamitna: Sara kao kirbi usisava sve što nađe na Ivanovom telu! (VIDEO)

Dala sve od sebe!
U toku je specijalan zadatak za parove koji su vezani ljubavnim lisicama. Voditeljka Maša Mihailović sa takmičarima najgledanijeg rijalitija u regionu bila je u diskoteci, a učesnici koji se bore danas su na tečkim mukama.
Naime, jedan učesnik morao je da legne na krevet i na sebe stavi keksiće, dok njegov partner s kojim je vezan s povezom na očima treba što više da pojede.
Sad je došao trenutak da Sara Stojanović jede keksiće sa Ivana Marinkovića.
Ona je dala sve od sebe, a na kraju joj je ostalo samo četiri kolačića koja nije uspela da pronađe i pojede.
Autor: A. Nikolić