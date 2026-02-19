AKTUELNO

Zadruga

Sitna, ali dinamitna: Sara kao kirbi usisava sve što nađe na Ivanovom telu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dala sve od sebe!

U toku je specijalan zadatak za parove koji su vezani ljubavnim lisicama. Voditeljka Maša Mihailović sa takmičarima najgledanijeg rijalitija u regionu bila je u diskoteci, a učesnici koji se bore danas su na tečkim mukama.

pročitajte još

Miki oblizao Kačavendu od glave do pete: Izgubio se u njenim bujnim grudima, ona od uzbuđenja hoće da svisne! (VIDEO)

Naime, jedan učesnik morao je da legne na krevet i na sebe stavi keksiće, dok njegov partner s kojim je vezan s povezom na očima treba što više da pojede.

Sad je došao trenutak da Sara Stojanović jede keksiće sa Ivana Marinkovića.

Foto: TV Pink Printscreen

Ona je dala sve od sebe, a na kraju joj je ostalo samo četiri kolačića koja nije uspela da pronađe i pojede.

pročitajte još

Poslednji ekser u Bebičinom sanduku: Filip usnama vršlja po Teodorinom međunožju, Macanovića korak deli do infarkta! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte OVDE!

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

PAŽLJIV SI I NEŽAN: Sara vinula Asmina u nebesa, dala sve od sebe da ga obori sa nogu pohvalama! (VIDEO)

Zadruga

PRIREDILA MU UGOĐAJ ZA PAMĆENJE! Aneli se popela na Janjuša, pa dala sve od sebe da mu priušti MASAŽU kakvu zaslužuje! (VIDEO)

Domaći

Šlogiraću se, osedeću, pritisak će da me šikne... Anja Tabak ODUŠEVILA ŽIRI, dobila sva četiri glasa, Jelena JEDVA IZVUKLA ŽIVU GLAVU (VIDEO)

Zadruga

HOĆE DA JE TRGNE! Nakon što je u molitvama našla spas, Miljana rešila da pomogne Matoroj, pa joj otkrila DA SE MOLILA ZA NJU! (VIDEO)

Farma

OZBILJNO SHVATILA PROKINE REČI! Aleksandra se brže bolje bacila na izradu figurica od gline - Evo koliko je bila uspešna! (VIDEO)

Zadruga

Ivan kao pas tragač: Lovi kolače po Sarinom telu, ona se kikoće od sreće! (VIDEO)