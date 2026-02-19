Ukroćena Mina Vrbaški: Šest godina mlađi Viktor je dresirao, Terza im dodelio titulu najkulturnijih (VIDEO)

Vodi računa da ne napravi grešku!



U toku je specijalan zadatak za parove koji su vezani ljubavnim lisicama. Voditeljka Maša Mihailović sa takmičarima najgledanijeg rijalitija u regionu bila je u diskoteci, a učesnici koji se bore danas su na tečkim mukama.

Naime, jedan učesnik morao je da legne na krevet i na sebe stavi keksiće, dok njegov partner s kojim je vezan s povezom na očima treba što više da pojede.

Sad je došao trenutak da Mina Vrbaški jede kolačiće sa Borislava Terzića Terze.

Oni su se držali svog pravila kao u prvoj rundi, pa je jela kolačiće samo sa nogu i stomaka, kako bi izbegla neprijatne scene. Iako je Viktor mlađi od Mine šest godina izgeda da ju je dobro ukrotio.

- Mi smo najkulturniji - rekao je Terza.

Autor: A. Nikolić