AKTUELNO

Zadruga

Ukroćena Mina Vrbaški: Šest godina mlađi Viktor je dresirao, Terza im dodelio titulu najkulturnijih (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Vodi računa da ne napravi grešku!


U toku je specijalan zadatak za parove koji su vezani ljubavnim lisicama. Voditeljka Maša Mihailović sa takmičarima najgledanijeg rijalitija u regionu bila je u diskoteci, a učesnici koji se bore danas su na tečkim mukama.

pročitajte još

Poslednji ekser u Bebičinom sanduku: Filip usnama vršlja po Teodorinom međunožju, Macanovića korak deli do infarkta! (VIDEO)

Naime, jedan učesnik morao je da legne na krevet i na sebe stavi keksiće, dok njegov partner s kojim je vezan s povezom na očima treba što više da pojede.

Sad je došao trenutak da Mina Vrbaški jede kolačiće sa Borislava Terzića Terze.

Foto: TV Pink Printscreen

Oni su se držali svog pravila kao u prvoj rundi, pa je jela kolačiće samo sa nogu i stomaka, kako bi izbegla neprijatne scene. Iako je Viktor mlađi od Mine šest godina izgeda da ju je dobro ukrotio.

pročitajte još

Izgoreo od ljubomore! Viktor poludeo zbog Mine i Terze, reagovao usred progama: Ajde foliraj se... (VIDEO)

- Mi smo najkulturniji - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte OVDE!

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Viktor za dan dobio ono što Terza nije tokom cele veze: Mina Vrbaški ne skida ruke sa šest godina mlađeg dečka! (VIDEO)

Domaći

Ne pitaj me ništa, svi su izbezumljeni: Šest godina mlađi Viktor zaludeo Minu Vrbaški, ona priznala da je Terzina KARMA! (VIDEO)

Farma

SVE RADI DA BI ZA ELENU BIO NAJLEPŠI: Ognjen se ovog jutra bacio na sređivanje, jednom delu tela se posebno posvetio (VIDEO)

Domaći

Veridba na podeli budžeta: Mina Vrbaški izgovorila DA šest godina mlađem dečku! (VIDEO)

Zadruga

Pukao mu film: Viktor pokaza zube Mini Vrbaški, ona se guši u suzama i kuka na sav glas! (VIDEO)

Domaći

ZATEGNUTA KAO PRAĆKA! Emina Jahović pokazala kako izgleda bez trunke šminke, s kosom skupljenom u rep, SVAKI MIŠIĆ NA SVOM MESTU! (FOTO)