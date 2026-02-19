AKTUELNO

Zadruga

Nema zabrane, ni ja nikog ne uslovljavam: Viktor brutalno ponizio Minu Vrbaški, ona zbog Aneli propala u zemlju od blama! (VIDEO)

Šokirao sve!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Minu Vrbaški.

- Ubacuješ Aneli u svoj odnos tražeći od Viktora da se veže s njom, a onda ti je Aneli kriva za sve? - glasilo je pitanje.

- Ne ubacujem ja nju u odnos nego Viktor, zbog toga sam se ja šokirala - rekla je Mina.

- Ja sam iskoristio situaciju zbog toga što se desilo onaj dan, a Mina je dodala ulje na vatru - rekao je Viktor.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mi ćemo komunicirati, ako Mina ne zabrani - dodala je Aneli.

- Meni niko ne može da zabrani, nema uslova jer ja ne uslovljavam nikoga - rekao je Viktor.

Naredno pitanje bilo je za Luku Vujovića.

- Jedva si dočekao da radiš zadatak sa Aneli, druže ti nisi u lisicama? - glasilo je pitanje.

- Meni je bolesno da radim zadatak da joj skidam keks sa grudi, ali sam hteo da prihvatim zbog para. Aneli je jedina koja bi lagala i govorila da sam radio nešto što nisam - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam videla da je u početku hteo zadatak, ali naravno da mu je ona zabranila - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.Panić

