ŠTA SAM SEBI DOZVOLILA... Uplakana Mina na korak od raskida sa Viktorom, spremna da digne ruke od te veze! (VIDEO)

Da li je preteško da premoste sve prepreke?!
Mina Vrbaški i Viktor Gagić nisu uspeli da pronađu rešenje u svom odnosu i reše nesuglasice.
- Što si sa mnom ako ja grešim toliko? - upitao je Vikor.
- Šta sam ja sebi dozvolila...sad i više nikad. Budi srećan sa Anelim i ostalim devojkama - kazala je Mina.
- Šta sam uradio, šta nije dobro? Sve sam ih sklonio od sebe. Nemoj sad da plačeš - rekao je Viktor.
- Ti ćeš mene psihički ubiti, ja se povlačim - rekla je Mina.
Detaljnije pogledajte u video-klipu.
Autor: S.Z.