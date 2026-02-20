ŠTA SAM SEBI DOZVOLILA... Uplakana Mina na korak od raskida sa Viktorom, spremna da digne ruke od te veze! (VIDEO)

Da li je preteško da premoste sve prepreke?!

Mina Vrbaški i Viktor Gagić nisu uspeli da pronađu rešenje u svom odnosu i reše nesuglasice.

- Što si sa mnom ako ja grešim toliko? - upitao je Vikor.

- Šta sam ja sebi dozvolila...sad i više nikad. Budi srećan sa Anelim i ostalim devojkama - kazala je Mina.

- Šta sam uradio, šta nije dobro? Sve sam ih sklonio od sebe. Nemoj sad da plačeš - rekao je Viktor.

- Ti ćeš mene psihički ubiti, ja se povlačim - rekla je Mina.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.