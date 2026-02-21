Isterali sve na čistac: Mina i Viktor našli zajednički jezik i sve probleme ostavili iza sebe! (VIDEO)

Koliko će im potrajati mir?

Voditelj Jovan Ilić u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Minom Vrbaški i Viktorom o problemima koje imaju i žestokim svađama koje su se dešavale poslednjih nekoliko dana.

- Sinoć si plakala ponovo, kakva je sad situacija? - pitao je Joca.

- Imali smo sinoć razgovor i pokušavala sam da objasnim kako ja gledam stvari i šta meni smeta. Danas kad sam došla nas dvoje smo normalno funkcionisali. U poslednje vreme sam previše osetljiva, na polovini smo rijaltija i velika mi je tenzija. Sitne čarke i rasprave naprave nama problem, a mi nemamo problem. Bila sam osetljiva i kad se zaljubim želim da je neko non stop uz mene. Drugi ljudi misle da je on hladan. Želim samo da proba da iskalkuliše ono što ja želim - rekla je Mina.

- Ja kad vidim da njoj nešto nije šala ja to ne radim, ali kad vidim da joj to odgovara ne vidim problem. Ona meni kaže da me je testirala- Ja ako ne vidim njenu prirodnu reakciju naravno da ću da nastavim sa šalom - rekao je Viktor.

- Ja sam poludela na "Igri istine" i skinula lisice. Situacija koja je bila u kazinu, popila sam i zbog alkohola je izletelo šta sam mislila i taj bes zbog Aneli. Najdrže mi je što mu nisam porodicu uvredila - dodala je Mina.

- Ona ispada da se folira kad se pravi da joj sve odgovara, a onda je kao stres. Kriv sam ja, ali kriva je i ona. Ja sam rekao da niko ništa ne može da mi zabrani, ali da sa Aneli neću komunicirati ako to njoj toliko smeta - rekao je Viktor.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić