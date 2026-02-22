Sedi na dve stolice: Anđelo za sad uspešno balasnira između Aneli i Maje, Anita jedva dočekala da se udruži sa Marinkovićevom! (VIDEO)

Ovo se čekalo!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Anđelu Rankoviću, kako bi nominovao Maju Marinković i Asmina Durdžića.

- U našem odnosu se do dana današnjeg ništa nije promenilo. Često se slažemo raznim mišljenjima i stavovima. Mislim da nema potrebe da se ponavljam puno o njemu. To je pokazatelj svih onih reči koje pričamo jedan o drugom na nominacijama. Ne blejimo svaki dan, ali smo u super odnosima. Što se Maje tiče, osim što se zaokruglila, prelepa, prezgodna i puna dobre energije i verdog duha. Uvek sređena, skockana, pedantna i uredna. Sve stvari koje sam ti govori da ne radiš ti si pogrešila. Mislim da ćeš korz dve do tri godine biti prava žena. Nadam se da će ovo potrajati i da ćemo se družiti i napolju - rekao je Anđelo.

- On je sad u nezgodnoj situaciji, ne zna gde će - rekla je Aneli.

- Maju ne mogu da pošaljem, poslaću Asmina - rekao je Anđelo.

- Asminu sam zamerila kada je rekao da Luka treba da priča o Siti, a ne o drugim stvarima. Ja više sa Anđelom neću da se svađam, biram naš mir i naš odnos. On nema potrebe šta da se uvlači više u tu priču, to je njegov najružniji period. Trebaš da se boriš za svoje dete, da ga viđaš, ali ne da ga oduzimaš majci. Na tvojoj sam strani i tu te podržavam. Sa Majom nikad bolja komuniakcija za sve tri sezone. Na trenutke te gotivim, a ne trenutke ne. Ne osećam da se petljaš, to stvarno osećam. Ne bih napravila problem kad bi bile lisice za vas, jer ti verujem, ali mi ne bi bilo prijatno. Ti i ja da se pojavimo i sa šminkom i bez opet smo lepše od većine. Čuvam naravno tebe - rekla je Anita.

