Kad je uzimala čokoladice Staniju nije pozdravljala: Dačo detaljno izanalizirao odnos Maje i Asmina, evo šta je novo detektovao! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Daču Virijeviću, kako bi nominovao Maju Marinković i Asmina Durdžića.

- Maja je darežljiva i nema taj cicijašljuk u sebi. Mislim da nemaš lepo mišljenje o meni, ali nemaš ni hrabrosti da mi kažeš šta misliš. Ponizila si se sa Aneli, nisi sazrela. Nisi došla da grebeš ljude, a grebeš ljude sa kojima ne možeš verbalno da izađeš na kraj. Preko noći si se okrenula i htela si da napraviš da te Asmin i Aneli napadaju. Setimo se da je ona u početku branila Asmina od Aneli, pa je došla do toga da govori da je monstrum tata. Rekao sam da si blam jer si htela da napraviš taj efekat preko Asmina. Nije lepo da spominješ Staniju u odnosu sa njim. Kad je Maja uzimala čokladice ona Staniju nije spominjala. Čim joj ne odgovara odnos sa Asminom, ona spominje i pozdravlja Staniju. Asmin je meni pričao da će da navuče Maju i da je oduva kad mu se približi - rekao je Dačo.

- Ja ovo prvi put čujem, ali nisi mogao da me navučeš ni tako. On nije interesna sfera u ljubavnom smislu - rekla je Maja.

- Ona se nakon operacija sklonila od njega. Mislim da je čula neke stvari iz Šiša bara. Ona njemu ne veruje i misli da će kad uđe Stanija da se on okrene Staniji i odj*ebe Maju. Asminu sam hiljadu puta rekao da mu odnos sa Lukom ne treba i da mu ne ide u korist. Luka je jasno rekao da bi opet sve isto ponovio. - rekao je Dačo.

Autor: A.Anđić