Uspela sam u dve stvari, a to je... Ivana Stajl otkrila što je bila povučena, pa priznala: Porodica mi je sve, jedva čekam da zagrlim ćerku (VIDEO)

Iskrena do koske!

Voditeljka Dušica Jakovljević ugostila je Ivanu Stajl, sveže izbačenu učesnicu "Elite 9", te je sa njom porazgovarala.

- I kada si ulazila, lepo govoriš, šta se dogodilo za crnim stolom - pitala je Dušica.

- Ne znam, ja sam inače jako komunikativna i pričljiva, nisam sebe pronašla u tom smislu konverzacije koja je tamo. Imam utisak da moraš da budeš malo i vulgaran ako hoćeš nešto da kažeš. Devojke su sve skoro 15 godina mlađe od mene, htela sam da ih animiram da ne bude samo da je neka svađa i da je nešto loše. Uradila sam dve dobre stvari, izvukla sam malu Radu iz lošeg stanja i moram da pohvalim Jovanu advokaticu koju svi gledaju ispod oka, a jako je pametna žena, pa sam joj promenila izgled - rekla je Ivana.

- Jesi li vodila računa malo, s obzirom na to da si udata - pitala je Dušica.

- Meni je moja porodica na prvom mestu i svakom treba da bude osnova. Nisam ni ja savršena, ima svako manu, ali sam jako ponosna na svoje učešće jer nisam ništa loše uradila, bila sam kulturna. Imam ćerku koja je šesti razred, jako je glupo da je obrukam nekim ružnim komentarima. Ništa nije slučajno, slava Bogu...Puna sam utisaka, ali je dosta negativne energije tamo. Ja sam jako malo pričala, ali kada sam rekla, ko je razumeo, shvatio me je. I sada sam im rekla da se ne svađaju, ali mogu da ti kažem da bez obzira na profile ljudi, dragi su mi, imam lepe utiske - rekla je Ivana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić