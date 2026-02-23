AKTUELNO

Zadruga

Brže-bolje zamenio Aneli! Janjuš završio u krevetu sa Majom i Urošem, ovo je pravi hit (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Urnebesno!

Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš ovog jutra završili su zajedno u njegovom krevetu, ali oni nisu bili sami, jer se njima priključio Uroš Stanić, koji je legao s jedna Janjuševe strane, dok je Maja legla s druge.

Foto: TV Pink Printscreen

Janjuš je sve vreme, naime, uzdisao zbog Majine vitke figure, što je nasmejavalo ukućane oko njih, pa i samog Uroša i Maju, te je nakon nekoliko trenutaka Stanić počeo da masira Janjuša, dok je Janjuš masirao Majine noge.

Foto: TV Pink Printscreen

Podsetimo, Janjuš je u "Eliti 7" imao izmišljenu porodicu u kojoj je on bio Urošev otac, dok je Aneli Ahmić, njegova tadašnja partnerka, bila Stanićeva majka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

