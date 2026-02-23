Smeh odzvanja sobom! Uroš i Maja napravili lom na Janjuševom krevetu, Stanić ga isprskao kremom po licu (VIDEO)

Totalni hit!

Uroš Stanić nastavio je da masira Marka Janjuševića Janjuša, koji je počeo da ga tera s kreveta kada je počeo da preteruje, dok je Maja Marinković insistirala da joj stavi još kreme.

Kako je nastalo opšte rasulo na krevetu, Janjuš je pokušao da otme Staniću kremu iz ruke, što se nije tako slavno završilo, pa je tako krema završila po Janjuševom telu i licu, jer ga je Uroš isprskao.

Tom prilikom nastao je opšti smehotres u spavaćoj sobi, te je tako smeh odzvanjao sobom, a kako je to izgledalo, pogledajte u nastavku:

Autor: Nikola Žugić