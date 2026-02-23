AKTUELNO

Zadruga

Smeh odzvanja sobom! Uroš i Maja napravili lom na Janjuševom krevetu, Stanić ga isprskao kremom po licu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Totalni hit!

Uroš Stanić nastavio je da masira Marka Janjuševića Janjuša, koji je počeo da ga tera s kreveta kada je počeo da preteruje, dok je Maja Marinković insistirala da joj stavi još kreme.

Foto: TV Pink Printscreen

Kako je nastalo opšte rasulo na krevetu, Janjuš je pokušao da otme Staniću kremu iz ruke, što se nije tako slavno završilo, pa je tako krema završila po Janjuševom telu i licu, jer ga je Uroš isprskao.

Foto: TV Pink Printscreen

Foto: TV Pink Printscreen

Tom prilikom nastao je opšti smehotres u spavaćoj sobi, te je tako smeh odzvanjao sobom, a kako je to izgledalo, pogledajte u nastavku:

Autor: Nikola Žugić

